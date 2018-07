La Croix-Rouge dépasse son record de festivaliers soignés vendredi à Werchter

"Nous avons dépassé vendredi la barre 'magique' des 2000 personnes que nous avons dû soigner sur un seul jour", a indiqué samedi le bourgmestre de Rotselaar Dirk Claes, au sujet de l'activité des secouristes de la Croix-Rouge sur le festival Rock Werchter. "2048 personnes sont passées pour recevoir des soins. Nous n'en avions encore jamais eus autant sur un seul jour", ajoute le bourgmestre, qui estime que cela est dû "à la chaleur".

Au premier jour du festival Rock Werchter, jeudi, les 250 personnes de la Croix-Rouge actives tous les jours sur le site de l'évènement sont venues en aide à 1700 festivaliers, un nombre déjà élevé. Les 2048 de vendredi sont un record pour le festival, nuancé cependant par Kurt Anseeuw, responsable provincial des services de secours du Brabant flamand: "un tel nombre n'est pas anormal: quand il fait chaud, nous avons toujours davantage de personnes à soigner, pas seulement ici mais partout. A côté des petits bobos classiques, les gens affluent pour des coups de soleil. Cela peut être préventivement, quand ils veulent de la crème solaire, ou par après, s'ils ont brûlé".

Le total élevé de soins requis semble d'ailleurs uniquement lié à la chaleur, et non à la fête ou aux boissons consommées pendant et après le match de football remporté par la Belgique à la Coupe du monde face au Brésil. Pendant le match, "nous avons vu peu de gens. Tout le monde regardait bien sagement le football", précise Kurt Anseeuw.

Vendredi, 18 personnes sur les plus de 2000 s'étant adressées à la Croix-Rouge ont finalement été emmenées à l'hôpital. "Nous les renvoyons souvent vers le service radiologie pour un scan ou pour une prise de sang", précise le responsable provincial. "Parfois, ils nécessitent d'aller à l'hôpital pour une affection sous-jacente".

Côté musique, deux groupes belges ont donné samedi le coup d'envoi du troisième jour: Millionaire à The Barn et Sons sur la scène principale. La tête d'affiche de la journée sera cependant internationale: Pearl Jam. "Ce samedi sera la plus grosse journée du festival, avec le plus grand nombre de visiteurs. Tous les parkings seront aussi remplis", prévient le bourgmestre.