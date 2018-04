La Croisette de la série prend place à Lille ce vendredi

C’est à Lille que s'installe à partir d'aujourd'hui le festival Séries Mania pour les fous de séries. Le festival international est soutenu par les pouvoirs publics et veut se présenter et devenir la référence des séries en Europe.

Les séries sont un phénomène culturel, mais aussi économique - qui cause déjà une bataille entre Cannes et Lille. L'événement soulève un budget colossal, cinq millions d’euros dont un million du Centre national du cinéma. Séries Mania, pour sa huitième édition - qui se déroulait à Paris avant - donne lieu à une compétition officielle entre 10 avant-premières mondiales.

Compétition internationale

Une compétition internationale parce qu’il y a même des séries russes, israéliennes et australiennes qui seront présentées. Il y a un concours de séries françaises, avec "Le Capitaine Marleau", sept millions de téléspectateurs, et la présentation d’un panorama de 19 nouvelles séries internationales.

Autour de l'événement, c'est la fête évidemment. Finies les grosses chaussettes, le training et la pause affalé dans un divan pour se délecter de ses séries favorites jusqu'à plus soif. Ici, la série se regarde en public, dans le noir d’une salle de cinéma, devant un grand écran, et on fait la fête.

La série est-elle un nouvel art?

Peut-on parler de têtes d’affiche dans les séries ? Oui, les passionnés ont leurs têtes de série. Patrick Duffy, le Bobby de "Dallas", sera là pour les 40 ans de la série culte. Sur place, il y a la possibilité de se promener dans le décor de "Twin Peaks" ou encore de s'asseoir sur le trône de "Game of Thrones".

Au-delà d'une grande fête de la série, c’est aussi une rencontre professionnelle puisque tous les grands scénaristes et toutes les télévisions seront présents. Le patron américain de Netflix sera là, la plateforme de streaming est aujourd'hui le roi de Disney et du divertissement mondial, ce sont 125 millions d’abonnés, sept millions de plus pour le seul premier trimestre de cette année.