La créativité "est toujours là", rassure Stromae

La créativité "est toujours là", assure le chanteur belge Stromae qui, après une longue absence pour coup de fatigue, compte bien revenir à la musique mais "à un rythme plus sain et reposé". Stromae a répondu aux questions de Laurent Delahousse dans l'émission "19 heures Le Dimanche" diffusée ce dimanche sur France 2, à l'occasion du défilé parisien de sa griffe de prêt-à-porter.

"Je me plais énormément à faire ce qu'on fait aujourd'hui, avec la collection, et dans la musique et dans tout", dit le musicien belge, aux côtés de son épouse styliste Coralie Barbier et de son frère Luc Junior Tam, ses partenaires du collectif Mosaert.

Stromae n'est pas remonté sur scène depuis fin 2015, à l'exception d'une apparition le mois dernier à Bruxelles au côté du rappeur Orelsan.

"J'avais besoin d'enlever toute cette pression qu'amène le succès. J'avais fait 200 concerts en deux ans, ce qui était un nombre insensé. C'était une superbe expérience mais c'est allé trop vite", raconte-t-il, cheveux longs tirés en chignon sur le haut du crâne. "Même si on vend du rêve, ça reste un métier, et comme dans n'importe quel métier, quand on travaille trop, on arrive à un burn-out," dit-il.

La scène c'est quelque chose dont je ne pourrai pas me passer

"Il y avait une grosse fatigue physique. Il y a eu un élément déclencheur qui était la prise de ce médicament, le Lariam (un anti-paludéen, ndlr). Il me fallait le temps de me reconstruire car c'était pas super chouette. Ne plus faire confiance à son psychisme est quelque chose d'assez perturbant. Maintenant j'en sais un peu plus sur les maladies mentales, ça fait un élément en plus dans mon bagage", dit-il encore, évoquant le rôle salvateur de ses proches et du milieu médical.

La scène, "je reconnais que c'est quelque chose dont je ne pourrai pas me passer. Par contre, la façon dont j'envisagerai la suite (...) ce sera à un rythme beaucoup plus sain et reposé".

L'artiste, qui n'est pas tenu par un contrat ou une maison de disque, a organisé avec Mosaert son premier défilé vendredi à Paris. Il en a composé la bande-son, et le clip de captation devrait être téléchargeable d'ici la fin du mois.