La coproduction belge "Loveless" en lice pour les Bafta

"Faute d'amour" concourt aux côtés des films "Elle" (Paul Verhoeven), "First they killed my father" (Angelina Jolie), "Mademoiselle" (Park Chan-wook) et "Le client" (Asghar Farhadi). Dans la catégorie du meilleur film, sont nommés "Call me by your Name" de Luca Guadagnino, "Les heures sombres" de Joe Wright, "Dunkerque" de Christopher Nolan, "La forme de l'eau" de Guillermo del Toro et "3 Billboards, les panneaux de la vengeance" de Martin McDonagh. "La forme de l'eau" est nominé pas moins de 12 fois aux Bafta, tandis que le long métrage figure dans 13 catégories à la cérémonie américaine des Oscars. Cette dernière se tiendra le 4 mars à Hollywood, deux semaines après les prix britanniques. "Loveless" est également nominé dans la catégorie du meilleur film étranger aux Oscars.