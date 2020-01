La "constellation" SpaceX comptera bientôt plus de satellites en activité que... toutes les sociétés (civiles ou militaires) de la planète réunies

Space X : le premier touriste invite des stars dans l'espace - JT 13h - 18/09/2018 C'est une destination qui en fait rêver plus d'un, l'orbite lunaire. La compagnie Space X a en tous cas prévu un voyage pour 2023. Et l'identité du premier touriste de l'espace est désormais connu. Il s'agit d'un jeune milliardaire japonais. Et il a prévu de ne pas voyager seul... Voyons ça avec Annick Capelle.