La confiance envers les journalistes remonte, celle à l'égard des réseaux sociaux faiblit

La confiance des Européens à l'égard des journalistes (médias traditionnels et en ligne) a augmenté de 7 points entre 2017 et 2018, tandis que celle envers les réseaux sociaux a faibli de 4 points. C'est l'un des constats du volet européen de la 18e édition du "Trust Barometer", une enquête annuelle de l'agence de relations publiques Edelman à Bruxelles publiée mercredi.

Dans l'ensemble, les Européens restent très méfiants au sujet des médias au sens large: seuls 39% leur font confiance (+1%). Cette proportion s'élève à 37% relativement aux gouvernements (+3%), 47% pour les entreprises (chiffre stable) et 48% pour les ONG (+2%).

58% des Européens font confiance aux journalistes

Si l'on distingue le travail journalistique des informations diffusées sur les réseaux sociaux et via les moteurs de recherche, le tableau est plus nuancé: 58% des Européens font confiance aux journalistes, la proportion la plus élevée depuis 2012 et une hausse de 7% par rapport à l'an dernier. La confiance envers les plateformes en ligne, elle, se dégrade et passe de 47% en 2017 à 43% cette année.

Les citoyens interrogés se disent, à 64%, inquiets de la propagation de fausses informations en tant qu'armes. Quasiment la même proportion de la population n'est pas sûre de l'exactitude des informations publiées par les médias (62%) et reconnait ne pas savoir comment distinguer un travail journalistique sérieux d'une rumeur ou d'une nouvelle erronée (61%).

La plupart (56%) consultent des productions journalistiques moins d'une fois par semaine.

Ce sondage a été réalisé fin 2017 auprès de plus de 10.000 ressortissants de neuf pays de l'Union européenne: Suède, Royaume-Uni, France, Irlande, Pologne, Allemagne, Espagne, Italie et Pays-Bas.