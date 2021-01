La cinquième édition de la "Nuit des Idées" aura bien lieu, mais à distance

La cinquième édition de la "Nuit des Idées", organisée sous la houlette de l'ambassade de France en coopération avec Bozar et l'UCLouvain et placée cette année sous le thème "Proches", d'une actualité brûlante en pleine pandémie, aura bien lieu, mais à distance, le 28 janvier prochain.

Ce projet a pour objectif de célébrer la libre circulation des idées et des savoirs entre les pays et les cultures et entre les disciplines et les générations.

Deux soirées seront organisées en Belgique. D'abord une édition spéciale du "Live Magazine" sur le thème annoncé: cinq journalistes, photographes et artistes se succéderont pour évoquer des récits de terrain, au coeur de l'information. Ce programme sera diffusé en direct de 20h00 à 21h00 sur le site www.bozar.be.

D'autre part, le thème "Frontières, nos limites ?" mettra en oeuvre une soirée de rencontres, de réflexions et de respirations artistiques. Il s'agira d'un large temps d'échanges en compagnie de nombreux invités venus de tous les coins de l'Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai. Par ailleurs, des artistes "oseront se jouer des frontières pour démontrer que la création peut faire, défaire et refaire les murs au gré des inspirations et des aspirations". À suivre dès 20h15 sur les réseaux sociaux (YouTube, Facebook et Linkedin) de l'UCLouvain.

La "Nuit des Idées" se prolongera en Belgique les 30 et 31 janvier par le biais de "bulles numériques". Les informations sont disponibles via le site web francebelgiqueculture.com.