La business manager de Nicki Minaj et des Kardashian retrouvée morte, son compagnon inculpé

Le compagnon de la business manager des Kardashian, retrouvée morte dans son véhicule la semaine dernière, a été inculpé des chefs de torture et d'assassinat, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.

Angela Kukawski, âgée de 55 ans, avait disparu le 22 décembre. Le jour suivant, son corps a été retrouvé dans sa voiture, garée dans la ville de Simi Valley, dans le Grand Los Angeles, selon la police.

Jason Barker, le compagnon de la business manager, qui comptait Kim Kardashian, Nicki Minaj ou encore Kanye West parmi ses clients, a été interpellé quelques heures plus tard et inculpé des chefs de torture et d'assassinat. Il a été privé de liberté.

Les enquêteurs pensent que le suspect, âgé de 49 ans, a tué Angela Kukawski à son domicile, avant de transporter le corps jusqu'à Simi Valley, où il a abandonné le véhicule de la victime.

Selon le médecin légiste du comté de Ventura, Angela Kukawski a succombé à des blessures à la tête et au cou causées par des objets tranchants et contondants, ainsi qu'à un étranglement. Un couteau et une arme à feu auraient également été utilisés sur la scène de crime.

Le suspect est cité à comparaître le 12 janvier.