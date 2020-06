La BBC va consacrer 110 millions d'euros à la diversité

La BBC a annoncé lundi dédier 100 millions de livres (110 millions d'euros) à des programmes plus représentatifs de la diversité, une façon pour le groupe audiovisuel britannique d'en faire plus contre le racisme après la vague d'émotion provoquée par la mort de l'Américain George Floyd.Outre des contenus reflétant davantage la diversité de la population, l'objectif de ce projet sur trois ans est d'atteindre 20% de talents issus de la diversité dans les équipes des programmes commandés à partir d'avril 2021.

"Le meurtre insensé de George Floyd, et ce qu'il nous apprend sur le racisme systémique, a eu un impact profond sur nous tous", a expliqué dans un communiqué le directeur général de la BBC, Tony Hall, en référence au meurtre de cet Américain noir, asphyxié par un policier blanc à Minneapolis. "Cela nous a amenés à nous interroger sur ce que nous pouvons faire de plus pour lutter contre le racisme et favoriser l'inclusion au sein de notre organisation et dans la société dans son ensemble", a-t-il ajouté, qualifiant l'annonce de lundi de "grand pas en avant". June Sarpong, responsable des questions de diversité dans les créations à la BBC, a présenté cet investissement comme "la première d'une série d'ambitieuses étapes qui aideront à faire de la BBC un outil de réel changement". Cette annonce intervient dans une période critique pour la BBC, qui cherche à faire des économies et à se moderniser.

Attaquée à droite comme à gauche pour sa couverture dans le contexte électrique du Brexit, elle a aussi pour défi de s'adapter aux nouvelles habitudes du public et au succès des plateformes payantes comme Netflix. A l'automne dernier, un rapport du régulateur britannique de l'audiovisuel, l'Ofcom, l'avait appelée à s'adresser davantage aux jeunes pour éviter de perdre une "génération" entière de contributeurs à la redevance.

En interne, la BBC a également fait face à une fronde sur la question de l'égalité salariale. S'estimant désavantagées par rapport à leurs collègues masculins, plusieurs présentatrices l'ont poursuivie en justice.