La 40e édition du Festival Anima se déroulera bien dans les salles

La 40e édition d'Anima aura bien lieu du 12 au 21 février 2021, annoncent lundi ses organisateurs. Si la situation sanitaire le permet, tout sera mis en oeuvre pour que l'événement se déroule un maximum en salle, à Flagey, au Cinéma Palace et à la Cinematek, tout en se conformant aux protocoles de sécurité les plus stricts, promettent-ils encore.

Le Festival Anima aura quoi qu'il en soit lieu en ligne.

En dépit de la pandémie de coronavirus, les sélectionneurs du Festival ont reçu plus de 1.350 films pour la compétition. Les inscriptions sont terminées et la sélection sera dévoilée le 4 décembre. Le programme sera publié le 19 janvier 2021, date à laquelle commenceront aussi les préventes. "Un voyage dans le temps" est prévu pour ce 40e anniversaire. Par ailleurs, les organisateurs annoncent que les plus grands classiques du cinéma d'animation en stop motion feront peau neuve pour une dizaine de séances organisées à la Cinematek.