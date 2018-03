L'Union belge prête à ouvrir le débat concernant l'hymne des Diables Rouges de Damso

L'Union belge de football (URBSFA) reste ouverte au dialogue avec ses partenaires et ses sponsors à propos de l'hymne des Diables Rouges pour la Coupe du Monde en Russie, composé par Damso, a expliqué Pierre Cornez, le porte-parole de l'Union belge mercredi.

La semaine dernière, l'URBSFA a subi de fortes pressions pour avoir choisi Damso comme artiste composant l'hymne des Diables pour la Coupe du Monde. Le Conseil des Femmes a écrit une lettre ouverte aux sponsors des Diables Rouges pour condamner les textes misogynes du rappeur dénonçant le fait que "ses paroles sont pleines de dégoût, de mépris et de violence verbale à l'encontre des femmes. Il est inacceptable que quelqu'un comme Damso, connu pour son langage grossier et sexiste, représente notre pays comme porte-drapeau officiel musical". Zuhal Demir (N-VA) et Alexander De Croo (Open VLD) ont également critiqué ce choix de l'Union belge.

L'Union belge avait affirmé qu'il ne fallait pas s'inquiéter à ce sujet. "Nous vérifions le texte et avons contractuellement le dernier mot", a assuré l'Union belge. Maintenant que ses sponsors commencent à hésiter, elle pourrait changer d'avis.