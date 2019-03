L'ultime bataille de Game Of Thrones continue de dévoiler ses secrets

C’est une date marquée au fer rouge dans le calendrier des fans de Game Of Thrones. Alors que la chaîne américaine HBO a fixé au 14 avril la date de diffusion du premier des six épisodes qui composent cette ultime saison 8, ses acteurs principaux continuent d’attiser l’excitation des fans via diverses déclarations dans les médias.

Après un premier trailer diffusé il y a quelques semaines dans lequel on découvrait Jon Snow (Kit Harington) en compagnie de ses sœurs Arya (Maisie Williams) et Sansa (Sophie Turner) dans la crypte de Winterfell, c’est cette fois via un numéro du magazine américain Entertainement Weekly, décliné en 16 couvertures spéciales avec les personnages principaux, que la série la plus regardée au monde continue de teaser la suite de ses événements.

Parmi les moments les plus attendus par les fans, explique le site Mashable, cet affrontement grandiose entre les humains et l’armée des Marcheurs Blancs. Entertainement Weekly fait ainsi savoir que plusieurs personnages marquants de la série, à savoir Jon Snow, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Tyrion Lannister (Peter Dinklage), Arya et Sansa Stark ou encore Brienne (Gwendoline Christie), devraient être rassemblés au même droit durant un seul et même épisode, et pour la première fois depuis bien longtemps.

Des conditions épiques

La bataille en question, qui ne correspondrait pas au dernier épisode de la série, et dont les proportions semblent épiques, est plus que probablement celle qui a nécessité le plus de travail : présence de 750 acteurs et environ 55 nuits de tournage

« Ce que nous avons demandé à l’équipe de production de faire cette année n’a vraiment jamais été fait à la télévision ou dans un film », a déclaré le coproducteur exécutif Bryan Cogman. « Cette dernière confrontation entre l’Armée des Morts et l’armée des Vivants est totalement sans précédent et implacable. C’est un mélange de genres au sein même de la bataille. Il y a des séquences construites dans des séquences. C’est épuisant, mais je pense que tout le monde sera subjugué », a-t-il conclu.

On apprend également qu’en avril 2018, durant le tournage qui s’est déroulé dans le froid irlandais, une actrice « habituée de la série » s’est évanouie et a dû quitter les plateaux. Un autre membre de l’équipe a également souffert d’une crise d’asthme alors qu’il tournait entouré de fumées synthétiques. L’acteur Iain Glen qui incarne le personnage de Ser Jorah Mormont a quant à lui annoncé qu’il s’agissait de « son expérience la plus désagréable sur le tournage de la série. Des propos confirmés par Rory McCann qui incarne Sandor Clegane : "Tout le monde prie pour ne plus jamais avoir à reproduire ce genre de choses ».

Avec un coût pour chaque épisode estimé à 15 millions de dollars, presque le triple des premiers épisodes, pour une durée de 80 minutes, nul doute que cette ultime saison de la série réalisée par David Benioff et Dan Weiss devrait encore faire parler d’elle jusqu’à son épique dénouement prévu pour le 19 mai.