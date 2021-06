L'opéra urbain "Décrocher la Lune" reviendra à La Louvière en 2022

L'opéra urbain "Décrocher la Lune", qui a été lancé en 2000, reviendra en 2022 à La Louvière avec, à sa tête, son initiateur, le metteur en scène louviérois Franco Dragone. La 8e édition de ce spectacle, qui devait avoir lieu en 2021 dans la cité des loups, a été reportée au 24 septembre 2022 en raison de la crise sanitaire.

La représentation sera mise en scène par Fabrice Murgia, le directeur sur le départ du Théâtre national, tandis que Franco Dragone assurera la direction artistique, a-t-on appris vendredi lors de la présentation du spectacle à La Louvière.

D'ici là, le spectacle de rue "La Re-Tournée générale" se déclinera chaque soir, du 19 au 26 août 2021, dans les quartiers louviérois. Le projet mettra en scène l'"International Cosmopolitan Very Space Company" et ses personnages loufoques, qui inviteront les Louviérois à prendre leurs plumes "pour convaincre la Lune de se retourner vers eux pour pouvoir être à nouveau décrochée le 24 septembre 2022 lors du prochain opéra urbain". Les festivités seront étoffées par des concerts de groupes régionaux et des activités seront proposées par les associations de quartier.

La "Re-Tournée générale" passera dans plusieurs villages et communes de l'entité louviéroise, notamment le 19 août à Saint-Vaast, le 20 à Trivières, le 21 à Maurage, le 22 à Bracquegnies, le 23 à Houdeng-Goegnies, le 24 à Besonrieux, le 25 à Haine-Saint-Pierre et le 26 à La Louvière.