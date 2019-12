L'opéra de Vienne met en scène l'opéra d'une femme, une première !

C’est la première fois, en 150 ans, que le fameux opéra de Vienne, en Autriche, met en scène un opéra écrit par une femme, celui de l’Autrichienne, Olga Neuwirth. Et pas n’importe lequel puisque cette compositrice a écrit un nouvel opéra basé sur le roman de Virginia Wolf, de 1928, Orlando, une histoire qui surfe avec les questions de genre.

Jouer avec les codes, en genre et en musique

Orlando, c’est l’histoire d’un noble anglais qui d’abord vit une vie de courtisan favori de la Reine et qui un jour, après avoir passé une semaine sans dormir, se réveille en femme. Et Orlando deviendra une femme libre, une auteure à succès. Et c’est avec cette transgression du genre, cette aptitude a passé de l’un à l’autre que joue l’auteure de l’opéra, Olga Neuwirth. Pour elle, comme le rapportent nos confrères de la BBC, "il n’y a plus de rôle modèle binaire aujourd’hui".

Cette volonté de jouer avec les codes, de les mélanger se ressent également de sa musique. Comme l’explique le chef d’orchestre, Matthias Pintscher, "elle mélange tout. Nous avons un orchestre traditionnel dans la fosse. Et, nous avons trois claviers, un groupe de jazz et de nombreux échantillons préenregistrés qui s’intègrent de manière intéressante et magnifique dans la texture des instruments live", rapporte la BBC.

►►► Lire aussi : le public de l’Opéra Royal de Wallonie se rajeunit toujours plus

L’artiste transgenre, Justin Vivian Bond, jouera le rôle de l’enfant d’Orlando et il estime être "l’héritage de ce que l’histoire d’Orlando exprime à propos du genre et de la transgression et de la différence entre ce que c’est d’être une femme ou un homme, à supposé qu’une telle différence existe".

L’opéra de Vienne est l’un des plus important au monde. C’est la première fois, qu’en 150 ans, l’opéra d’une femme est présenté.