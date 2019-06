L'"informaticien public": un outil qui vient en aide aux exclus du numérique

Présentation de "l'informaticien public" par Adrien Godefroid - 20/06/2019 L'exclusion numérique frappe environ une personne sur dix en Belgique. L'Arc-Bruxelles, une association qui propose des activités d'éducation permanente autour de la société numérique, a mis au point un outil simple et peu onéreux pour venir en aide aux exclus de l'internet. L'"informaticien public" et son EPNPortable (EPN pour "espace public numérique") peut se rendre dans des associations qui ne sont pas équipées afin d'organiser des ateliers. Sur le modèle d'un écrivain public, l'"informaticien public" vient en aide de façon ponctuelle pour répondre à des besoins concrets. L'équipement est composé de : un Raspberry PI : un nano ordinateur de la taille d'une carte de crédit qui a été développé par une fondation britannique, une carte SD fait office de disque dur, il a des connexions HDMI et USB, le Wifi est intégré un petit écran un clavier, une souris et une alimentation électrique.