L'info à l'heure de Trump et des réseaux sociaux selon Hala Gorani de CNN

C’est l’une des personnalités marquantes de CNN. Hala Gorani symbolise une information féminisée et multiculturelle. Cette syrienne d’origine a vécu aux Etats-Unis et en France. Hala Gorani travaille depuis plus de 20 ans à CNN.

Après avoir parcouru le monde pour la chaîne d’information en continu, elle présente aujourd’hui "Hala Gorani Tonight". Cette émission de décryptage et d’analyse de l’actualité internationale est diffusée du lundi au vendredi à 21h00 sur CNN International. Nous avons rencontré Hala Gorani dans les studios de CNN en plein cœur de Londres.

Donald Trump et CNN

L’arrivée de Donald Trump à la Maison blanche a modifié le travail des journalistes. CNN est dans le collimateur du président américain qui vilipende fréquemment les "Fake News", les fausses informations. Désormais, les journalistes de CNN sont obligés de se défendre face aux attaques du président Trump et de ses supporters.

"Depuis quelques années, notre métier a évolué surtout avec la présidence de Donald Trump qui nous prend pour cible. On est observateurs. On essaie d’être aussi neutre et équilibré que possible. Mais, qu’on le veuille ou non, on a été obligé de se défendre au fil de ces dernières années en tant que journaliste", estime Hala Gorani.

L’impact des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux ont un impact énorme sur les médias traditionnels. C’est encore plus le cas pour une chaîne mondiale comme CNN. "Avec les réseaux sociaux, il est possible pour quiconque muni d’un téléphone portable ou d’une caméra de se décrire comme commentateur, analyste ou journaliste. Mais, il ne faut jamais oublier que le journalisme est un métier qui demande une rigueur dans l’équilibre, dans le traitement de l’information et dans la vérification des faits", souligne-t-elle.

En tant que groupe médiatique mondial, CNN s’adresse à une audience planétaire. Ce qui constitue un défi quotidien pour Hala Gorani et son équipe. L’objectif est d’arriver à couvrir une actualité dans un monde de plus en plus complexe tout en restant accessible à une audience planétaire. "En général, on essaie de s’arrêter sur le sujet qui a un impact sur le déroulé historique de notre planète", précise-t-elle.

Projets d’avenir

En tant que Syrienne d’origine, Hala Gorani souhaite s’y rendre pour tourner un documentaire sur Alep, le berceau de sa famille. "Quand ce sera possible, j’aimerais beaucoup y retourner avec ma mère", dit-elle avec une certaine émotion.