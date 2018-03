L'imitateur Filip Jordens rendra hommage à Jacques Brel à Forest National

Le comédien flamand Filip Jordens montera sur la scène de Forest National les 12 et 13 mai prochain pour un concert-hommage au chanteur Jacques Brel, décédé 40 ans plus tôt. Il sera accompagné du Brussels Philharmonic et des images d'archives du Grand Jacques seront également projetées, a-t-on appris mardi lors de la présentation du projet dans le café bruxellois La Fleur en Papier Doré.

Ce que nous allons montrer respirera Brel

Filip Jordens interprétera 19 chansons au cours de ces deux concerts intitulés "Je m'appelle Jacques Brel". Les plus grands tubes de ce dernier mais également des perles moins connues du chanteur composeront le répertoire de cet hommage.

"La musique constitue selon moi le point de départ pour refléter l'univers de Brel", estime l'imitateur. "Nous ne voulons pas raconter une histoire linéaire. Ce que nous allons montrer respirera Brel et c'est cela qui est important".

Le spectacle, dont la mise en scène a été confiée à Dirk Decloedt, jouera en outre sur des effets de lumière sur les différents plis d'une toile. Des interviews de Jacques Brel et autres images d'archives combleront les pauses entre les chansons.

"Il ne s'agit pas de projeter un documentaire, nous proposons un renouveau", s'enthousiasme le metteur en scène. "L'image et l'orchestre viendront ajouter deux dimensions à l'œuvre puissante de Brel."