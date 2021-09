L'Histoire continue : Britney Spears, chute et retour en grâce d'une icône

Après cela, (dans les séquences qu’on trouve sur internet, images saccadées où tout est gris et flashs de lumières) on ne voit plus très bien ce qu’il se passe. Mais on entend la voix des paparazzis qui rigolent et se demandent si les cheveux sont par terre.

Mais les paparazzis veulent savoir. “Britney, vous vous êtes échappée de la désintox ? Vous ne pouvez pas juste dire oui ou non ?” Voilà ce que Esther Tognozzi voit arriver. Alors elle ouvre la porte, laisse échapper un “Oh mon dieu”, et comprend. Sous le pull informe, sous la capuche grise, il y a Britney Spears.

A la sortie du salon. La foule se presse, pose des questions. “Go fuck yourself” , répond Britney Spears. Elle prend elle-même le volant du SUV, démarre et s’arrête un peu plus loin dans un salon de tatouage. Le lendemain, les photos de la scène sont partout

Esther Tognozzi racontera plus tard qu’en s’asseyant, Britney Spears a demandé qu’elle lui coupe les cheveux. Le temps qu’elle refuse. La chanteuse avait changé de pièce, attrapé un rasoir électrique et commencé à se raser la tête. La coiffeuse a aussi raconté des années plus tard, que parmi les gardes du corps qui devaient protéger la jeune femme, certains -complices- ont ouvert les rideaux.

Tout commence des années plus tôt, à Kentwood, petit village de Louisiane. Une petite fille - et peut-être surtout sa maman - rêvent en grand. Entre les problèmes d’alcool du père, Jamie, et les ambitions de la mère, Lynne. Britney se jette à corps perdu dans la carrière d'artiste.

Ce 16 février 2007, c’est un peu le pivot de l’histoire d’une petite fille du sud des Etats-unis, jetée dans le tumulte de l'industrie musicale. Et qui va payer de ses cheveux, de son corps et de son âme son succès phénoménal, autant que ses velléités d’indépendance.

Après quelques années, le Mickey Mouse Club n’est pas reconduit. Britney Spears et sa mère tentent de s’entourer : un avocat, un producteur. Ensemble, ils vont frapper à la porte de trois labels différents. Un seul est intéressé : Jive, qui produit principalement du rap et R&B. Mais (quand même) cette petite américaine pur jus a quelque chose. Alors l’adolescente est installée dans un appartement à New York, et tout le monde s'attèle à développer un “son” Britney. On lui apprend à monter dans les aigus, pour un son plus girly.

Et on lui trouve un tube : … Baby One More Time, accompagné d’un clip.