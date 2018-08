L'extra-terrestre Alf pourrait faire son grand retour sur nos écrans

Alf, le gentil extra-terrestre (sauf pour le chat, qu'il tentait continuellement de manger) hébergé par la famille Tanner, va-t-il faire son grand retour sur Terre ou du moins sur nos écrans?

Selon les informations du magazine américain TV Line , Warner Bros étudie la possibilité de lancer un reboot de cette série américaine culte des années 1980. La série avait été diffusée par NBC, pendant 4 saisons, jusqu'en 1990. Mais les rediffusions en Europe ont encore continué des années.

Le personnage reste cependant populaire et est apparu ou a été cité dans plusieurs films comme les Gardiens de la galaxie ou dans des séries comme The Big Bang Theory ou les Simpsons. D'où cette idée de retrouver un auteur et une nouvelle famille d'adoption pour l'extra-terrestre. Tom Patchett et Paul Fusco, les créateurs originaux du show américain, sont pressentis pour remettre au goût du jour la série.

Alf pourrait cependant ne pas ressusciter réellement mais apparaître dans ce reboot de façon virtuelle, en images de synthèse.