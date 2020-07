L'ex-femme de Jeff Bezos donne près d'1,7 milliard de dollars à des oeuvres de charité

Jeff Bezos vise la lune - Les Décodeurs RTBF / Nouvelles Technologies - 12/05/2019 Et c’est prévu pour 2024. Le patron d’Amazon et homme le plus riche du monde a en effet dévoilé cette semaine le prototype d’un gigantesque module lunaire, un module qui pourra transporter jusqu’à 6,5 tonnes de matériel, instruments scientifiques, véhicules… L’objectif, approuvé par le gouvernement de Donald Trump : renvoyer des humains sur la lune d’ici 2024. Sachant qu’Elon Musk, lui, vise la conquête de Mars, une nouvelle course à l’espace est peut-être lancée. Une chronique de Gilles Quoistiaux