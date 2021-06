L'enregistrement systématique d'adresses IP d'utilisateurs peut être admissible estime la Cour de Justice de l'Union européenne

L'enregistrement systématique d'adresses IP d'utilisateurs et la communication de leurs noms et adresses postales au titulaire des droits intellectuels ou à un tiers afin de permettre d'introduire un recours en indemnisation sont admissibles sous certaines conditions, estime jeudi la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE).

La société chypriote a collecté des adresses IP d'abonnés soupçonnés d'avoir téléchargé en P2P des fichiers issus des catalogues qu'elle défend contractuellement. Elle a ensuite réclamé leur identité aux fournisseurs d'accès à internet, dont Telenet qui a refusé et a saisi la justice anversoise, cette dernière s'adressant à son tour à la CJUE.

Selon la Cour de Justice européenne, "le droit de l'Union ne s'oppose, en principe, ni à l'enregistrement systématique, par le titulaire de droits de propriété intellectuelle ou par un tiers pour son compte, d'adresses IP d'utilisateurs de réseaux de pair-à-pair (peer-to-peer) dont les connexions Internet ont été prétendument utilisées dans des activités contrefaisantes ni à la communication des noms et des adresses postales des utilisateurs à ce titulaire ou à un tiers aux fins d'un recours en indemnisation."

Toutefois, précise la CJUE, "les initiatives et les demandes à cet égard doivent être justifiées, proportionnées, non abusives et prévues par une mesure législative nationale qui limite la portée des droits et des obligations relevant du droit de l'Union."

"Ce droit n'établit par ailleurs pas l'obligation pour une société telle que Telenet de communiquer à des personnes privées les données à caractère personnel afin de pouvoir engager, devant les juridictions civiles, des poursuites contre les atteintes au droit d'auteur. Le droit de l'Union permet cependant aux États membres d'imposer une telle obligation", conclut la Cour.