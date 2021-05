L’enfant juif et l’enfant palestinien : la vraie histoire derrière cette photo symbole de la paix

Iconique et symbolique. Peu de photographies obtiennent ce statut qui les fait passer à la postérité. C’est le cas de celle illustrant cet enfant juif et cet enfant palestinien, l’un portant une kippa, l’autre un keffieh. Ils sont bras dessus, bras dessous. Le geste innocent et sincère de deux "copains" que le conflit israélo-arabe fracasse depuis des dizaines d’années. Avec la recrudescence des hostilités depuis une semaine, cette photographie, celle de l’espoir d’une paix durable a rejailli sur les réseaux sociaux. Mais qui se cache derrière cette illustration ? Qui sont ces deux enfants ? Ricki Rosen est l’autrice de ce célèbre cliché. La RTBF l'a contactée. "Cette photo n’est pas récente, elle date de 1993", raconte celle-ci. Cette photojournaliste, très expérimentée, présente une belle carte de visite. Ses travaux, proches du documentaire, ont déjà été publiés dans le New-York Times, les magazines Time, Newsweek, Paris Match, Stern en Allemagne… De grands titres qui ont fait d’elle l’une de leurs correspondantes au Proche-Orient.

En 1993, le magazine Maclean’s, l’un des plus importants du Canada, lui commande une photo d’illustration. "Nous sommes en 1993, au moment des accords d’Oslo", ceux qui scellent une paix que beaucoup pensent durables entre Israéliens et Palestiniens, représentés par le Premier ministre Yitzhak Rabin d’un côté, Yasser Arafat de l’autre. "Le magazine souhaitait une image qui représente la paix, l’espoir de paix, ce long chemin vers la paix, après tant d’années de conflit." La photo prise à Jérusalem, sur la promenade Sherover Ricki Rosen a l’idée de faire poser deux enfants, idéalement un Israélien et un Palestinien. Mais les tensions sont vives sur le terrain. Pas facile de trouver un jeune musulman. Ricki change alors de plan et fait appel à ses voisins et leur fils Zvi, 11 ans. Ce dernier propose à son ami, Zemer, 12 ans, dont le père est un juif d’Iran, de poser avec lui. L’un fera l’Israélien et portera une kippa, l’autre le Palestinien avec un keffieh sur la tête. "La séance photo a lieu à Jérusalem, sur la promenade Sherover", ce qui permet d’avoir une vue sur la vallée et les oliviers. Les deux enfants ne sont pas statistiques, contrairement à ce que peuvent laisser penser certains cadrages. Ils marchent calmement et Ricki les "mitraille" jusqu'à obtenir satisfaction. Rihanna Peu de temps après, la commande est validée par la rédaction de Maclean’s. La photo est publiée en Une. A l’époque, Internet n’existe pas. L’image, angélique et forte à la fois, a une portée limitée. "La puissance du symbole, l’explosion de la photo, sans mauvais jeu de mots, ne survient que quelques années plus tard", confie Ricki Rosen. En 2014, la chanteuse Rihanna est déjà une star mondiale. Elle décide d’exprimer son opinion concernant le conflit israélo-arabe qui reprend de plus belle en juillet et en août, avec la guerre de Gaza. Sur Twitter, elle publie un message et la photo de Ricki Rosen. "Prions pour la paix et la fin rapide du conflit israélo-palestinien ! Y a-t-il un espoir ?", interroge l’interprète de "Umbrella" et "Work". Son commentaire est partagé 32.000 fois.

"A l’époque, la mère de Zvi m’appelle pour me demander si j’ai vu le tweet et me dire que la photo postée par Rihanna était la mienne", nous explique Ricki Rosen. "J’ai été surprise par ce tweet, son impact mais aussi par le fait qu’elle n’était pas la première personne à avoir utilisé ma photo sans mon consentement." Cette photographie m’avait échappé Depuis l’avènement des réseaux sociaux, ressurgissent et circulent massivement des sources auparavant plus confidentielles. La photo de Ricki, digitalisée en 2002 par l’agence Corbis, en fait partie. "Cette photographie m’avait échappé. Ce que je n’admettais pas, c’est que des personnalités puissent utiliser le travail d’autrui à des fins personnelles, commerciales sans faire référence à l’auteur, ni mentionner la source. Cela m’a frustré. J’aurais aussi voulu expliquer à Rihanna que cette photo était une illustration, pas une véritable rencontre entre un enfant israélien et un enfant palestinien." Mais Ricki Rosen se rend compte également que "cette photo était devenue l’image symbole de la paix", celle de la réconciliation tant souhaitée entre deux peuples. Le portrait de ces deux ados humanise et fige également le sens du mot "paix", au delà du Proche-Orient. "Difficile de lutter contre cela. Du coup, j’ai décidé de ne pas réclamer de droits d’auteur auprès de celles et ceux qui la diffusent. Tout ce que je demande, c’est que l’on me cite." La moindre des choses. Polémique En 2014, Ricki Rosen, la soixantaine, dont une trentaine dans le métier, doit cependant faire face à une polémique. "Forward", une publication juive basée aux Etats-Unis, l’accuse d’avoir réalisé un photomontage, un "fake". En clair : d’avoir trahi la réalité. Ricki Rosen ne l’a jamais caché : l’un des deux enfants n’est pas un Palestinien. "Ma photo n’est pas fausse, elle ne prétend pas illustrer une action, un moment, des personnages réels à un moment précis. C’est plutôt une illustration symbolique de la paix et de la coexistence", nous rappelle l’autrice. "Les enfants étaient de dos et non reconnaissables." Dans un droit de réponse, rédigé en 2014, elle ajoute : "C’était le choix de l’éditeur de photos du magazine et non le mien, de créer cette illustration de couverture. Ce n’est pas si différent des photos symboliques illustrant toutes sortes de problèmes, qui sont régulièrement publiées dans les médias." Ces images portent un nom dans le métier : photos d’illustration ou photos prétexte. Ricki Rosen récuse les accusations de falsifications de la réalité mais également d’appropriation culturelle – une sorte de "blackface" avec un Israélien cette fois déguisé en Palestinien – et de racisme. "Les deux enfants n’ont aucun comportement dégradant à l’endroit des Palestiniens ni des juifs." De gauche et anti-Netanyahu Fin de l’histoire ! Mais pas de la popularité du cliché. Celui-ci fait régulièrement le tour du monde, dès que le climat se tend dans la région. "Je ne suis pas insensible à ce qui se passe actuellement", nous dit encore Ricki. "Après les accords de paix de 1993, qui a envenimé la situation en Israël et alimenté les extrêmes ? C’est l’actuel Premier ministre Netanyahu", déclare notre interlocutrice, qui se dit "de gauche et anti-Netanyahu". "Je me suis souvent rendu à Gaza et en Cisjordanie. J’ai côtoyé la vraie vie des Palestiniens. Leur situation est dramatique." Résidante de Tel Aviv, Ricki Rosen, New-yorkaise ayant effectué son alyah, vit aussi la violence des frappes du Hamas. Quadragénaires Reste l’accolade de deux enfants. Un moment suspendu dans l’histoire de la presse. Que sont devenus ces deux enfants, aujourd’hui quadragénaires ? "Zvi, le fils de mes voisins vit désormais aux Etats-Unis. Il a étudié la psychologie, est marié, à des enfants et reste toujours en contact avec ses parents en Israël. Quant à Zemer, il est devenu architecte et il semble qu’il vive toujours en Israël." "A l’époque", ajoute Ricki qui a délaissé les boîtiers pour les caméras et la vidéo, "Zvi et Zemer sont des enfants. Et c’est peut-être ce qui a permis à la photo et son objectif d’avoir un impact plus grand, différent que si deux adultes avaient posé. Les enfants symbolisent l’espoir, l’innocence, le futur." Un futur qui n’est pas encore celui espéré en 1993 par Ricki Rosen. Depuis le cliché de 1993, d'autres photos d'enfants ont vu le jour et immortalisent l'entente espérée entre les deux peuples. Sur les réseaux sociaux, elles sont accompagnées de commentaires appelant à mettre fin aux hostilités.

