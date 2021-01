L'émotion d'Albert II sur France 3 : une parole royale plus libérée ?

Assis dans un décor avec à l'arrière-plan des photos familiales, il y parle, simplement, de son enfance et de sa relation avec sa grand-mère . Il explique malicieusement qu’elle voulait à tout prix lui faire jouer du violon, provoquant à cette occasion la fuite de toute la famille, entre-autres. Et à la fin du reportage -disponible d'ailleurs sur YouTube, en suivant ce lien -, lorsqu’est évoqué le décès de la troisième reine des Belges de le voir, brièvement, étreint par l’émotion, presque sanglotant.

Et chaque lundi, le Roi reçoit le Premier ministre – toujours en colloque singulier —. Motus et bouche cousue également, mais qui vaut, ponctuellement, des opérations de communication, notamment lors de l’avènement d’un nouveau Premier ministre. Micros éteints, ça va de soi...

Même si une certaine ouverture est à noter, les relations avec la presse peuvent parfois être tendues entre la famille royale et la presse, comme lors de l’affaire Delphine Boël (comme le soulignait encore Le Soir il y a un an ).

Quand le Palais s’ouvre aux médias

A l’occasion leurs noces de porcelaine, Patrick Weber (RTBF) frappe un grand coup en novembre 2019 quand il obtint une rencontre avec le roi Philippe et de la reine Mathilde. "Le Roi et la Reine avaient envie de partager quelque chose avec les Belges", confie alors le journaliste. "Et même d’inviter les gens chez eux par le truchement de la télé" poursuit-il. Un grand coup médiatique cependant car il s’agissait là de la première interview d’un souverain (et d’une souveraine) en fonction.

Le Roi Albert II avait ouvert le bal une fois auparavant lors d’un entretien à Pascal Vrebos (RTL-TVI) en 2014, mais c’était après son abdication. La famille royale s’ouvre peu à peu aux médias, et tente de communiquer de plus en plus. Les princes Philippe (à l’époque, notamment lors de la naissance de la princesse Elisabeth), la princesse Astrid et surtout le prince Laurent avaient déjà ouvert la porte aux interviews. C’était loin d’être le cas du temps de Baudouin par exemple.

Pour revenir à l’émission de Stéphane Bern sur France 3 (où est apparue longuement la princesse Esmeralda, d’ailleurs), on y apprendra que la reine Elisabeth, l’épouse d’Albert Ier, n’avait d’ailleurs pris la parole qu’une fois à la télévision, à la toute fin de sa vie. Quant au Roi Baudouin et à la Reine Fabiola, on se souviendra d'un entretien dans les années 70 avec une journaliste suédoise pour la parution d'un livre sur la reine Astrid.

