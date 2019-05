Le romancier et académicien François Weyergans, lauréat du prix Renaudot et du Goncourt, est mort lundi, a annoncé l'Académie française. « Le Secrétaire perpétuel et les membres de l'Académie française ont la tristesse de faire part de la disparition de leur confrère M. François Weyergans décédé le 27 mai 2019 à Paris », a indiqué l'Académie française dans un communiqué, au sujet de l'écrivain né en 1941.