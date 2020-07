L'avocate et figure féministe Gisèle Halimi est décédée à l'âge de 93 ans

L'avocate et ancienne députée Gisèle Halimi, qui a consacré sa vie à la cause des femmes et au droit à l'avortement, est décédée mardi, au lendemain de son 93e anniversaire, a annoncé sa famille.

"Elle s'est éteinte dans la sérénité, à Paris", a déclaré à l'AFP l'un de ses trois fils, Emmanuel Faux, estimant que sa mère avait eu "une belle vie".

Grande figure féministe

Particulièrement connue pour avoir fondé aux côtés de Simone de Beauvoir et Jean Rostand le mouvement "Choisir la cause des femmes", qui a milité en faveur de la dépénalisation de l'avortement, Gisèle Halimi s'était également engagée pour l'indépendance de son pays natal, la Tunisie.

Mais Gisèle Halimi fut surtout une avocate de renom, en obtenant notamment en 1972 la relaxe pour Marie-Claire, une jeune fille de 16 ans qui avait avorté après un viol. La défense médiatisée qu'elle mène auprès de deux jeunes femmes victimes d'un viol collectif en 1978 contribue également à l'adoption d'une nouvelle loi, deux ans plus tard, définissant le viol et l'attentat à la pudeur comme des crimes, et non plus comme des délits.

Élue à l'Assemblée nationale de 1981 à 1984, elle n'a eu de cesse de dénoncer un "bastion de la misogynie". Son passage en politique pousse les députés à adopter un amendement instaurant la parité aux élections en 1982. Amendement mis en échec par le Conseil constitutionnel, qui le considère comme une entrave à la liberté du suffrage et à la libre expression de la souveraineté nationale.

L'avocate franco-tunisienne avait été promue commandeur de l'ordre de la Légion d'Honneur en 2013.

