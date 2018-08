L'avocat de Gérard Depardieu assure que son client est innocent après une accusation de viol

Gérard Depardieu est visé par une enquête pour viol. L'acteur de 69 ans est accusé d'agression sexuelle par une jeune comédienne. Elle a porté plainte ce mardi et une enquête préliminaire est en cours. L'avocat de l'acteur affirme que son client participera aux investigations pour démontrer sa totale innocence.

L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Gérard Depardieu monstre sacré du cinéma français est accusé de viol. Viol et agressions sexuelles commis à son domicile parisien début du mois. Une enquête préliminaire a été ouverte.

L'avocat de l'acteur affirme que son client réagit mal a ses accusations et qu'il est totalement innocent : "C'est une jeune actrice à l'égard de laquelle il s'est toujours trouvé bienveillant et par rapport à laquelle il n'a jamais eu les comportements qui lui sont reprochés aujourd'hui."

Il se plaint du préjudice engendré pour l'acteur: "Le simple fait qu'on ouvre les journaux avec cette nouvelle, le préjudice est très grand."

La jeune plaignante dont on ignore l'identité a 22 ans. Elle connait Gérard Depardieu depuis un certain temps et affirme avoir été agressée deux fois par l'acteur en marge de répétition d'une pièce de théâtre.

Bernard De Labbé explique : "Je connais très bien Gérard, c'est impossible, impensable. Je ne sais pas si c'est à son domicile ou ailleurs, je sais qu'elle lui a demandé des conseils et il lui a donné, comme il le fait beaucoup auprès de jeunes gens. Il est très généraux et attentif."

La plainte visant Gérard Depardieu intervient alors que plusieurs stars sont visées par des affaires similaires et dans un contexte ou les langues se délient grâce à des mouvements comme #MeToo et #balancetonporc.

Gérard Depardieu lui ne s'est pas exprimé. Il est en tournage en France et ne compte pas l'interrompre pour l'instant.