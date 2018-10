L'Avenir : un futur incertain pour le quotidien...

Un conseil d'entreprise extraordinaire débute à 11h30 ce matin aux Editions de l'Avenir. Des journalistes de ce quotidien nous ont fait part de leurs nombreux questionnements. Nethys, la maison-mère depuis 2014, juge que les finances des éditions l'Avenir ne sont pas saines et pourrait donc envisager un rapprochement avec le groupe de presse Rossel en lui confiant, notamment, les impressions de ses journaux. Rossel compte déjà, dans son giron, les quotidiens Le Soir et Sudpresse. Aujourd'hui, les 250 employés des Editions l'Avenir craignent cette annonce puisqu'elle pourrait être accompagnée d'une restructuration. S'il y a fusion, il se peut, en effet, qu'il y ait des effectifs en moins.

Pour l'instant, tous les scénarios sont possibles, mais l'Association des journalistes professionnels (AJP), que nous avons contactée, se dit particulièrement vigilante quant au maintien de l'emploi, d'un journalisme de qualité et sera attentive au respect d'une réelle offre pluraliste d'information en Fédération Wallonie-Bruxelles. L'AJP souligne au passage que l'actionnaire, Nethys, n'a quasi rien fait pour l'avenir de l'entreprise et n'a pas tenu compte des vrais enjeux numériques. "L'actionnariat n'est pas professionnel et, ça, c'est dommageable", nous confie l'AJP.

Une assemblée générale se tiendra également aujourd'hui, vers 13h, en présence de membres de la Société Des Rédacteurs (SDR), du délégué de l'Association des Journalistes Professionnels (AJP) et des représentants des syndicats Setca et CNE. Dans l'attente donc d'une annonce qui pourrait modifier le paysage de la presse belge francophone.