L'Avenir: l'AJP réclame une action de la ministre de tutelle de Néthys pour geler les licenciements

Un courrier de l'Association des Journalistes professionnels (AJP) et de la Société des rédacteurs de l’Avenir (SDR) a été adressé à la ministre de tutelle de Néthys, Valérie De Bue. Cette lettre est rédigée alors que le groupe, qui détient aussi la groupe l'Avenir, a décidé de se séparer d'un quart du personnel.

L’association des journalistes n’est pas tendre à l’égard de Nethys: le management ne sait pas où il va, l’actionnaire n’a rien fait pendant quatre ans. L’AJP dénonce une absence de gestion et de vision et reproche à Nethys de faire porter sur le personnel les conséquences de son inertie coupable et de son inexpérience dans le secteur de la presse.

Redéployer l’Avenir sans passer par un plan de restructuration de cette ampleur

Or, selon l’Association des journalistes professionnels, il est possible de redéployer l’Avenir sans passer par un plan de restructuration de cette ampleur. Elle demande donc à la ministre De Bue, d’annuler la décision du plan social, de déclarer la procédure de licenciement collectif nulle et non avenu. Elle exige des actionnaires qu’ils gèlent l’emploi à son niveau actuel pendant au moins six mois, pour éviter les licenciements ciblés qui pourraient toucher certains journalistes ou délégués.