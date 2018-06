L'avenir de Facebook est-il compromis ?

Que va devenir Facebook ? Le réseau social a connu plusieurs crises ces derniers mois, en matière de fuite de données de ses utilisateurs, dont l’exemple le plus important est le scandale Cambridge Analytica. Par ailleurs, début 2018, une étude du cabinet eMarketer réalisée aux Etats-Unis démontrait que les moins de 25 ans se détournent toujours davantage de Facebook au profit de Snapchat. En 2018, le nombre d'utilisateurs aux Etats-Unis devrait baisser de 5,6% parmi les 12-17 ans et de 5,8% parmi les 18-24 ans. "C'est la première fois qu'eMarketer prévoit une baisse de l'utilisation (de Facebook) chez les 18-24 ans", pouvait-on lire dans le communiqué du cabinet. Une tendance qui se dessine aussi chez nous.

Troisième point, plus axé marketing, le nouvel algorithme de Facebook, entré en vigueur en janvier, pousse de nombreuses marques à migrer vers d’autres réseaux sociaux pour conserver leur visibilité, notamment Instagram.

Alors, Facebook est-il destiné à disparaître ?

Pour en parler, Marie Vancutsem reçoit autour de la table de "Débats Première" ce lundi 2 juillet en direct dès 12h sur La Première, Charlotte Deprez, formatrice en réseaux sociaux et instagrameuse, Jean-Pierre Baeyens, professeur et titulaire de la Chaire de Marketing à la Solvay Brussels School et Damien Van Achter, spécialiste en nouveaux médias et professeur invité à l'IHECS.