L'autrice de polars Karin Slaughter présente son dernier livre à la police fédérale belge

L'écrivaine américaine Karin Slaughter a présenté mardi soir son dernier roman policier, "Last Widow", en première mondiale depuis la caserne de Géruzet à Bruxelles. Une centaine de fans belges étaient présents. Le livre, le dernier de sa série "Will Trent", paraîtra, en anglais, dans deux semaines. La traduction en néerlandais est elle déjà en vente depuis ce mardi.

"Les Belges et les Néerlandais sont mes lecteurs les plus intelligents et vivants. Au début, j'écrivais toujours sur des petites villages et les Belges et Néerlandais peuvent se reconnaître", a relaté la romancière.

Les personnes qui assistaient à l'événement ont eu droit à une visite guidée du complexe Geruzet et une démonstration de l'unité d'appui canin de la police fédérale.

Les livres de Karin Slaughter sont publiés dans 33 langues et vendus à plus de 30 millions d'exemplaires.