L'auteur de bande dessinée belge Claude Renard est décédé

L'auteur de bande dessinée et illustrateur belge Claude Renard est décédé ce dimanche à l'âge de 72 ans.

Né à Boussu en 1946, Claude Renard avait notamment publié dans la revue Métal hurlant des histoires remarquées réalisées en collaboration étroite avec François Schuiten, alors peu connu.

A la fin des années 80, il s'était toutefois éloigné de la bande dessinée, se consacrant à l'illustration et au théâtre (décors, costumes, scénographie et mise en scène), entre autres pour Franco Dragone.

Il avait aussi participé au projet "Anges de Mons", c'est ainsi que l'on désigne une légende très populaire en Grande-Bretagne mais mal connue à Mons et a fortiori en Belgique. L’histoire a comme cadre la guerre 14-18 et cela a inspiré l’écrivain Xavier Hanotte et le dessinateur Claude Renard.