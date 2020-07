L'audiovisuel européen compile les bonnes pratiques en matière de genre

Pour guider pouvoirs publics et professionnels vers une égalité entre les genres à l'écran, le régulateur européen de l'audiovisuel (ERGA) a publié jeudi une étude compilant les bonnes pratiques du secteur en la matière. "Nous ne voulions pas faire une énième étude sur les règlements et les législations mais montrer des exemples concrets, qui permettent de voir ce qui fonctionne", commente Karim Ibourki, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) belge, qui a chapeauté la recherche.

L'étude se compose de deux parties, l'une compilant les bonnes pratiques (à l'écran et en dehors) et l'autre listant plusieurs recommandations. Dix-sept régulateurs nationaux, dont celui de la Belgique francophone, ont rempli l'an dernier un questionnaire permettant au groupe de travail sur le genre de l'ERGA, présidé par le CSA, de récolter des données précieuses sur les bonnes pratiques en la matière.

Le genre est entendu selon la définition de la Convention d'Istanbul sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes, soit les "rôles, comportements, activités et attributs socialement construits, qu'une société considère appropriés pour les femmes et les hommes".

"Ce que l'on voit, c'est qu'il y a énormément d'exemples intéressants au niveau européen", explique Karim Ibourki. Le président du CSA relève notamment des objectifs quantitatifs fixés dans les médias du service public français (France Télévisions, Radio France et France Médias Monde) concernant la représentation des femmes à la télévision, ce qui a permis d'accroître la présence de femmes sur les écrans français.

En Belgique, aucun objectif chiffré n'est fixé, pointe Karim Ibourki. "Notre dernier baromètre (diversité et égalité, en 2017, NDLR) montrait une évolution mais mineure. Il y a encore une stéréotypisation du rôle des femmes et une présence inférieure à celle des hommes", souligne-t-il. Les pouvoirs publics et professionnels du secteur de l'audiovisuel pourraient dès lors s'inspirer des bonnes idées des voisins européens pour tendre vers une meilleure représentation des femmes. Celle-ci reste faible dans le Plat pays, selon le dernier baromètre du CSA, qui pointait une proportion de 34% de femmes à l'écran.

La Belgique n'est toutefois pas en reste de bonnes pratiques, l'étude relevant notamment la base de données d'expertes de l'Association des journalistes professionnels (AJP) "Expertalia" ou la web-série de la RTBF "La théorie du Y", qui s'attaque aux stéréotypes entourant la bisexualité.

Si la télévision était au cœur de l'étude, l'ERGA s'est également intéressé à d'autres secteurs de l'audiovisuel, comme la publicité, et met en exergue la charte pour une communication non stéréotypée de l'Union belge des annonceurs, édictée en 2019. Il s'agit d'ailleurs d'un des points forts de la Belgique: les chartes et les baromètres, permettant d'objectiver la situation, ce qui n'est pas réalisé dans tous les pays européens, relève le porte-parole du CSA.

Compiler ces exemples concrets vise "à inspirer les pouvoirs publics et les professionnels du médias pour améliorer les choses. Il existe une série de possibilités comme conditionner l'octroi de subsides à une représentation équilibrée", souligne Karim Ibourki. "C'est réellement un guide pratique", conclut-il.

Dix-sept régulateurs ont répondu au questionnaire de l'ERGA: la France, la Suède, la Grèce, l'Italie, Chypre, la Slovénie, les Pays-Bas, la Hongrie, l'Espagne, la Slovaquie, le Danemark, la Croatie, le Royaume-Uni, la Pologne, l'Irlande, le Portugal et la Belgique francophone.

Plusieurs recommandations sont émises comme la mise en place d'objectifs par les autorités publiques en matière d'égalité de genre, l'intégration de l'équilibre des genres à chaque étape d'écriture, de développement et de production des contenus audiovisuels ou le développement de statistiques ventilées par genre dans les ressources humaines des services de médias audiovisuels.