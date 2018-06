L'audacieuse demande en mariage au Colruyt de Middelkerke

Tammy, 24 ans, est à son service samedi passé au Colruyt de Middelkerke, une journée comme les autres pour cette jeune maman.

Soudain des gens s'approchent de la caisse, un flashmob démarre sur la chanson "Marry You" de Bruno Mars.

Petit à petit les danseurs sont de plus en plus nombreux et Tammy s'arrête de travailler intriguée par la scène.

En fin de chanson, la haie d'honneur se forme, les gens s'écartent et apparaît son amoureux Niels et sa fille de 2 ans, Mattiz pour une demande en mariage en bonne et due forme.

Tammy dit "oui" dans une vidéo devenue depuis virale.