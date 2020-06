L'appel à candidatures pour la Belgodyssée 2020 est lancé

Les inscriptions au concours pour jeunes journalistes Belgodyssée 2020 sont ouvertes. Une occasion unique pour les journalistes en devenir de travailler aux côtés d’un binôme néerlandophone autour d’une thématique. Durant le concours vous serez encadrés et évalués par des journalistes de la RTBF, la VRT, l’Avenir et Metro.

Que pouvez-vous gagner ?

Participer à la Belgodyssée, c’est d’abord vivre une expérience unique de deux semaines au sein des plus grandes rédactions du pays.

A la clé, un stage rémunéré de 6 mois au service "info" de la RTBF pour le gagnant francophone et un stage rémunéré de 6 mois au service "info" de la VRT pour le gagnant néerlandophone. Les gagnants du prix presse écrite auront également l’opportunité d’accomplir un stage rémunéré d’un mois à l’Avenir (gagnant FR) et chez Metro (gagnant NL).

Cette année encore, le concours de reportages Belgodyssée réunira 7 équipes d’étudiants, l’un francophone, l’autre néerlandophone. Ils travailleront ensemble autour d’une thématique. Les 7 équipes travailleront pendant 2 semaines à des reportages radio, web et presse écrite. A la clé, un stage rémunéré de 6 mois à la RTBF Info ou d’un mois aux Editions de l’Avenir. Le concours de reportages Belgodyssée s’adresse :

aux étudiants en dernière année de cycle en journalisme, communication ou autre orientation (bachelier ou master) inscrits dans une haute école ou une université en Belgique.

Aux étudiants qui sont fraîchement diplômés (depuis maximum un an)

Les candidats doivent être disponibles aux moments suivants :

Le 2 octobre 2020 afin de pouvoir participer au jury et au briefing (si sélectionné)

afin de pouvoir participer au jury et au briefing (si sélectionné) Pendant 2 semaines entre octobre et décembre pour participer au concours si leur candidature est retenue.

Soumettez votre candidature au plus tard pour le 28 septembre 2020.