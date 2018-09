L'antenne de Radio France internationale (RFI) perturbée par une grève des correspondants

L'antenne de Radio France internationale (RFI) était perturbée lundi par une grève des correspondants à l'étranger et pigistes de la radio, qui réclament une meilleure protection sociale.

Près de la moitié des programmes était perturbée à la mi-journée, notamment les programmes d'information, a indiqué la direction de la radio à l'AFP.

"Nous ne pouvons plus remplir notre mission", explique le collectif baptisé "Radio Spartacus", dans une tribune parue lundi dans le quotidien Libération.

"Un de nos employeurs principaux, RFI, a décidé début août de cesser de cotiser pour nous, correspondants à l'étranger, sur nos bulletins de paie. Depuis deux ans, RFI ne contribuait déjà plus au système de protection sociale pour ses nouveaux correspondants. Désormais, plus de Sécurité sociale. Plus de retraite. Pour aucun d'entre nous".

Et les pigistes, "nos collègues 'précaires' à Paris, ne sont pas mieux lotis", ajoute-t-il.

Les grévistes ont "salué" une proposition d'engagement financier "significatif" faite la semaine dernière par la direction mais attendent "des engagements concrets et chiffrés sur la manière dont ces sommes doivent être réparties".

"Doit-on couvrir des événements dans des zones de conflit sans pouvoir assurer sa santé? Nous en sommes à nous poser ces questions", poursuit leur tribune dans Libération, relevant qu'"il en va aussi de la liberté de la presse et du droit à être informé".

Le collectif, qui évalue à 800 le nombre de correspondants de la radio sur les cinq continents, demande "à l'Etat, aux parlementaires des circonscriptions de l'étranger, aux services des assurances publiques et aux dirigeants de RFI de s'asseoir autour d'une table" pour reprendre le dossier.

La direction a indiqué lundi qu'elle rencontrerait les représentants des grévistes dans le courant de la semaine.