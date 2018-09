L'animateur de télévision Stéphane Pauwels à nouveau interpellé

Libéré sous conditions dans le cadre d'une affaire d'un vol avec violence commis dans une maison à Lasne en mars 2017, l'animateur de télévision Stéphane Pauwels a été à nouveau interpellé mercredi pour ne pas avoir respecté l'une des conditions de sa remise en liberté. Il sera déféré dans le courant de la journée devant le juge d'instruction, indique jeudi le parquet fédéral, qui confirme ainsi une information de Sudpresse.

Stéphane Pauwels avait été interpellé le 28 août dernier dans le cadre d'un vol avec violence commis dans une maison à Lasne en mars 2017. La victime, un ami du propriétaire, a été ligotée par trois hommes masqués, dont un était armé. Le propriétaire était l'ancien compagnon de l'amie de l'époque de Stéphane Pauwels.

Dans la foulée de son arrestation, Stéphane Pauwels avait été inculpé de complicité de vol avec violence, avec armes, en bande, la nuit et avec utilisation de véhicule, avant d'être remis en liberté sous condition le lendemain. Ce vol s'inscrit dans une instruction plus vaste relative à une série d'une vingtaine de vols à main armée avec effraction perpétrés entre début 2015 et fin 2017 et à un trafic de stupéfiants. Il s'agit d'un dossier de criminalité organisée. Les vols ont été commis en différents lieux en Belgique.