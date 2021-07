L'ancien Premier ministre français Manuel Valls va devenir chroniqueur radio et télé

Manuel Valls "étudie la possibilité" de se présenter à la mairie de Barcelone en 2019:... Catalan d'origine, Manuel Valls envisage de se présenter à la mairie de Barcelone, aux élections de 2019. Traduction: "Cela m'intéresserait de continuer le débat indépendantiste, je vais étudier" cette possibilité, a-t-il déclaré vendredi matin sur le plateau de la matinale de la télévision publique espagnole. Traduction de Manuell Valls: "Je suis entré dans ce débat (sur l'indépendance catalane) parce que je suis né à Barcelone. Je suis le fils d'un catalan et j'aimerais rendre quelque chose à la Catalogne et la l'Espagne. Ce sont mes origines. et c'est aussi une manière d'être généreux, non? Je suis aussi entré dans ce débat comme en tant que citoyen européen car je considèrent que les conséquences sont très importantes pour l'Europe. Mais pour continuer dans ce débat, d'une façon ou d'une autre - je vais vous faire une réponse de politicien -, oui, je suis intéressé, oui. J'aimerai continuer, d'une façon ou d'une autre, continuer ce débat politique et intellectuel. Puis-je aller plus loin? Oui, je suis en train de le penser"