L'ancien hôpital psychiatrique accueille des oeuvres issues d'ateliers avec des patients: le curieux musée du Docteur Guislain à Gand

Comme il était impossible pour le musée de montrer toutes ses nouvelles acquisitions, il a fallu faire un choix. Au total 40 oeuvres sont exposées, et les commissaires de l'exposition ont opté pour le fait de ne pas indiquer le nom des artistes à côté de chaque production, même si certains d'entre eux sont très connus dans le domaine de ce que l'on appelle "l'art brut". "Oui, précise Yoon Hee Lamot, il y a des grands noms. Jim Kaliski, par exemple, ou bien Jean-Michel Wuilbeaux. On n'indique pas les noms... on a voulu faire une belle exposition, montrer de la qualité. Et pour nous c'était important de montrer aussi des découvertes issues de cette collection (PsycArt) qui est peu connue". La co-commissaire ajoute : "Je pense que c'est un préjugé, lorsque l'on parle d'art brut ou d'art outsider, de dire qu'il y a des liens thématiques ou stylistiques (entre les oeuvres). (Les artistes) sont des individus très différents qui créent à partir de leur propre vie, de leur propre expérience, et donc il n'y a pas vraiment de chose qui revienne. Je pense que cette exposition montre cela très bien : la diversité de la création dans la psychiatrie".