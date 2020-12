L’Américain Chuck Yeager, premier pilote à avoir franchi le mur du son, est mort à 97 ans

La légende américaine de l'aviation Charlie "Chuck" Yeager, le premier pilote à avoir franchi le mur du son, est décédé à l'âge de 97 ans, a annoncé lundi son épouse Victoria.

"Je vous annonce avec beaucoup de tristesse que l'amour de ma vie, le général Chuck Yeager est décédé juste avant 9pm ET" (03h00 mardi), a écrit Victoria Yeager sur le compte Twitter de son époux. "Un vie incroyable, bien vécue, le plus grand pilote de l'Amérique et son héritage de force, d'aventure et patriotisme seront pour toujours dans nos souvenirs." Mme Yeager n'a pas précisé les causes du décès de son époux.

Pilote durant la Seconde Guerre mondiale, Yeager a fait sont entrée dans l'histoire en brisant le mur du son en 1947 à bord d'un appareil Bell X-1.

"Ca a ouvert l'espace, Star Wars, les satellites", a dit Yeager en 2007 dans une interview à l'AFP.

Ses exploits en tant que pilote d'essai ont été immortalisés dans un film hollywoodien intitulé "The Right Stuff".

Yeager a établi de nombreux records mais il a passé l'essentiel de sa carrière au sein de l'armée de l'air américaine dans les années 1950 et 1960.