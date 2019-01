L'album "Tintin au Congo" au cœur du 90e anniversaire de la naissance du reporter

Tintin aura nonante ans le 10 janvier. La date marque la première publication, en 1929, des aventures du jeune reporter dans le journal Le Petit Vingtième. Le premier album, "Tintin au Pays des Soviets", étant déjà sorti en version colorisée il y a deux ans, Moulinsart, la société gérant les droits de l'œuvre d'Hergé, a choisi de mettre en valeur la deuxième aventure: "Tintin au Congo".

L'album a ainsi été colorisé dans sa version originale, sortie en 1931. Cette version revue sera disponible en numérique dès le 10 janvier. "L'idée de Nick Rodwell (administrateur de Moulinsart, NDLR) est de sortir une version recolorisée tous les deux ans" des neuf albums qui, en édition originale, étaient d'abord sortis en noir et blanc, a précisé une porte-parole de Moulinsart.

La sortie de la version papier n'est pas encore au programme de l'éditeur Casterman. Tintin au Pays des Soviets en couleurs a été vendu à 300.000 exemplaires depuis sa sortie, un chiffre en deçà des attentes.

Jeudi 10, un débat sera organisé à Bruxelles sur le thème "Le Congo de Tintin" avec comme intervenants le journaliste Daniel Couvreur, l'avocat Alain Berenboom, le dessinateur congolais Barly Baruti ou encore Philippe Goddin, auteur des "Tribulations de Tintin au Congo", un ouvrage décryptant l'album.

A Louvain-la-Neuve, le Musée Hergé proposera quelques jours durant "pour la première fois et à titre exceptionnel" une série de planches originales en noir et blanc de Tintin au Congo. Ces planches seront présentées en regard de celles qui viennent d'être colorisées et retravaillées.