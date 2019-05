L’actrice Peggy Lipton est décédée à l’âge de 72 ans

L’actrice américaine Peggy Lipton est décédée samedi des suites d’un cancer à l’âge de 72 ans, ont annoncé ses filles dimanche. Elle était principalement connue pour ses rôles dans « The Mod Squad » et « Twin Peaks ».

Née à New York, elle avait débuté dans le mannequinat à 15 ans. Elle était apparue pour la première fois à la télévision quatre ans plus tard dans « The John Forsythe Show ».

Suivront des rôles dans « Ma sorcière bien-aimée », « The Alfred Hitchcock Hour » en « The Virginian ».

Egérie du mouvement hippie, Peggy Lipton se révélera au grand public en 1968 en incarnant Julie Barnes dans la série « The Mod Squad », sur ABC.

Après un détour par la chanson, elle retournera à la télévision avec succès dans la série culte « Twin Peaks », sous la direction de David Lynch.

Peggy Lipton était mariée au producteur Quincy Jones, avec lequel elle a eu deux enfants. Sa fille Rashida Jones est également actrice et connue notamment pour son rôle dans « The Office ».

Elle souffrait d’un cancer depuis 2004.