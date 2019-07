L'actrice italienne Valentina Cortese est décédée à l'âge de 96 ans (photos)

La Nuit Américaine - Bande Annonce Officielle (VOST) - François Truffaut / Jacqueline Bisset -... "LA NUIT AMÉRICAINE" - Bande Annonce Officielle. Un Film réalisé par François Truffaut et avec François Truffaut, Jacqueline Bisset et Jean-Pierre Léaud. A Nice, dans les studios de La Victorine, la réalisation d'un nouveau film apporte quelques problèmes au sein de l'équipe de tournage : Les déboires amoureux d'Alphonse, l'acteur, avec Julie, l'héroïne, et le decès d'Alexandre, un acteur, obligeant le réalisateur, Ferrand, à changer le scénario du film. Un Film de : François Truffaut Avec : François Truffaut, Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Léaud, Jean-Pierre Aumont, Dani, Alexandra Stewart, Valentina Cortese, Nathalie Baye Abonnez-vous : http://goo.gl/Bp3CiG Suivez tout l'actualité de Warner Bros France : Facebook : http://www.facebook.com/iwbfr Twitter : http://twitter.com/warnerbrosfr Google+ : http://plus.google.com/u/2/+warnerbrosfr/ Et vivez l'expérience My Warner sur le site : http://www.warnerbros.fr/