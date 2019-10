L'activisme pop art de Keith Haring s'emparera de Bozar dès le 6 décembre

Inauguration de « Tower », la tour restaurée de Keith Haring à l’hôpital Necker AP-HP -... Keith Haring (1958-1990) est intervenu sur l’escalier de secours de la Clinique de Chirurgie Infantile les 28, 29 avril et 5 mai 1987 pour y créer gracieusement une œuvre de 27m de hauteur sur 13m de largeur. Cette œuvre monumentale, véritable symbole de vie, de joie et d’espoir destiné aux jeunes patients, à leurs parents et au personnel hospitalier, conçue par l’artiste pour « divertir les enfants malades (…) maintenant et dans le futur », était fortement endommagée par les aléas du temps. Conjointement au projet de restructuration des bâtiments de l’hôpital Necker, il fut alors nécessaire de trouver le financement pour sa protection et sa restauration qui furent rendues possibles par la combinaison d’opérations de mécénat initiées par Jérôme de Noirmont avec la Fondation Keith Haring et le soutien de nombreux artistes et mécènes, dont la Fondation Daniel et Nina Carasso, sous l’égide de la fondation de France. Rester connecté à l'AP-HP : Site : http://www.aphp.fr Facebook : https://www.facebook.com/assistancepubliquehopitauxdeparis/ Twitter : https://twitter.com/APHP Linkedin : https://www.linkedin.com/company/AP-HP