L'acteur Verne Troyer, 'Mini-Moi' dans la série des films Austin Powers, est décédé

Verne Troyer, l'acteur américain qui incarnait Mini-Moi dans la série des Austin Powers, est mort à 49 ans, apparemment d'un suicide, selon un post publié sur son compte officiel Instagram.

"C'est avec une grande tristesse et le coeur incroyablement lourd que nous écrivons que Verne est décédé aujourd'hui", lit-on sur le post. "La dépression et le suicide sont des problèmes très graves. On ne sait jamais quelle bataille quelqu'un combat en lui-même. Soyez gentils les uns envers les autres."

"Mini-moi"

"Et sachez toujours qu'il n'est jamais trop tard pour venir en aide à quelqu'un", poursuit le post. L'acteur, qui mesurait 81 cm, avait acquis une notoriété mondiale en interprétant l'acolyte du méchant opposé à Austin Powers dans les films cultes de l'acteur comique Mike Myers.

Outre "Austin Powers 2 : L'espion qui m'a tirée" (1999) et "Austin Powers dans Goldmember" (2002), Verne Tryer a aussi tourné dans "Men in black" (1997) ou encore "Harry Potter à l'école des sorciers" (2001)

En 2009, il avait aussi participé à l'émission de téléréalité Celebrity Big Brother aux côtés de notamment de Coolio et de La Toya Jackson.