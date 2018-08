L'acteur Gérard Depardieu visé par une enquête pour viols et agressions sexuelles

Selon une source judiciaire, l'acteur Gérard Depardieu, 69 ans, est visé par une enquête préliminaire à Paris pour viols et agressions sexuelles. La plainte a été déposée par une jeune actrice et les faits se seraient produits les 6 et 13 août derniers dans la résidence parisienne de l'acteur.

L'acteur Gérard Depardieu "conteste absolument toute agression, tout viol", a réagi son avocat Me Hervé Temime auprès de l'AFP. Le Parquet Paris a été saisi après que celui d'Aix-en-Provence se soit dessaisi de l'affaire mercredi. Il semblerait que la jeune actrice et Gérard Depardieu se côtoyaient dans le cadre d'une collaboration professionnelle.

La jeune comédienne travaillait avec Gérard Depardieu et étudiait dans une école où il donnait des cours, selon BFM TV. D'après son agent, la jeune femme est "anéantie" par cette affaire.

"Je regrette le caractère public de cette procédure qui pose un préjudice majeur à Gérard Depardieu, dont je suis convaincu que l'innocence sera reconnue", a déclaré son avocat Me Temime, appelant à "un maximum de retenue et de modération dans le respect du droit de toutes les parties".

Cette plainte contre l'acteur français intervient après une série d'affaires ayant touché, en premier lieu, des célébrités du monde du cinéma dans le sillage de l'affaire qui a visé le producteur américain Harvey Weinstein en octobre 2017.