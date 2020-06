L'acteur et réalisateur américain Carl Reiner est décédé lundi à l'âge de 98 ans, annonce le magazine Variety. Il a joué dans la série de films "Ocean's", réalisée par Steven Soderbergh, et est également apparu dans plusieurs séries télévisées. Au cours de sa carrière, il a remporté un Grammy et neuf Emmy Awards.

Carl Reiner est le créateur et écrivain du "Dick Van Dyke Show," qui était très populaire dans les années 1960 au pays de l'Oncle Sam. Il a par ailleurs interprété des rôles (principaux) dans des séries telles que "Hot in Cleveland" et "Two and a Half Men" (Mon oncle Charlie), ainsi que dans la trilogie Ocean. Au total, il a joué dans environ 100 productions.

Outre sa carrière d'acteur, Carl Reiner s'est illustré en tant que réalisateur, en particulier dans les années 70 et 80. Il a par exemple co-écrit et réalisé plusieurs films à succès de Steve Martin.

Il était le père du réalisateur hollywoodien Rob Reiner.