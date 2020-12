L'acteur Claude Brasseur est décédé à 84 ans

Le comédien et acteur Claude Brasseur est décédé à 84 ans. Né en 1936, il est monté pour la première fois sur les planches en 1955 dans le rôle de Judas, de Marcel Pagnol. Il décroche ensuite ses premiers rôles à la télévision dans les années 60.

Mais c'est son rôle dans le long métrage "Un éléphant ça trompe énormément" qui lui vaudra le César du meilleur second rôle et qui le fera connaître du plus grand nombre. Il sera récompensé de la récompense en tant que meilleur acteur lors de la même cérémonie trois ans plus tard pour son rôle dans "La guerre des polices". La Boum, où il joue le père de Sophie Marceau, ou encore Les Loups entre eux font partie des plus de 90 films à l'affiche desquels le comédien est apparu.

Plus récemment, il était aussi à l'affiche de la saga française humoristique Camping, de Fabien Onteniente et dont le troisième opus est sorti en 2016 alors qu'il était âgé de 80 ans. Il y incarne le campeur Jacky Pic aux côtés de Franck Dubosc.

