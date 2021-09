L'acteur américain Michael K. Williams, connu pour son rôle d'Omar Littel dans "The Wire", est décédé

L'acteur américain Michael K. Williams, connu pour son rôle d'Omar Little dans la série à succès "The Wire", est décédé. La police a trouvé le corps sans vie de l'acteur de 54 ans dans sa maison de Brooklyn lundi, a rapporté la police de New York. La cause du décès n'est pas connue.

Michael K. Williams a joué le rôle du criminel Omar Little dans "The Wire", une série primée de HBO sur le milieu de la drogue à Baltimore. Même l'ancien président américain Barack Obama avait confié en 2012 qu'Omar était son personnage préféré dans "The Wire", ajoutant "ce type est incroyable" en référence à Michael K. Williams.

Par ailleurs, l'acteur à la cicatrice caractéristique sur le front a incarné le personnage de Chalky White dans "Boardwalk Empire" et a reçu plusieurs nominations aux Emmy, notamment pour son rôle dans la série Netflix "When They See Us".

Il a également joué dans "The Night Of" et dans des films tels que "12 Years a Slave" et "Inherent Vice".