L'acteur américain Jerry Stiller, père de Ben Stiller, est décédé à l'âge de 92 ans

L’acteur américain Jerry Stiller est décédé à l’âge de 92 ans "de causes naturelles", a annoncé son fils Ben Stiller lundi sur Twitter.

L’acteur Jerry Stiller est surtout connu pour ses rôles dans la sitcom "Seinfeld" de la chaîne américaine NBC et dans la série de comédies "Un gars du Queens" ("The King of Queens") de CBS.

C’était "un père et un grand-père incroyable, et le mari le plus dévoué pendant environ 62 ans", a tweeté Ben Stiller, qui a écrit, joué ou réalisé plus de 50 films au cours de sa carrière.