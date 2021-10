L'Académie Goncourt rend inéligibles les livres de proches des jurés

L'Académie Goncourt a annoncé avoir adopté mardi une règle rendant inéligibles à son prix, la plus prestigieuse des récompenses littéraires françaises, "les ouvrages des conjoints, compagnons ou proches parents des membres du jury".

Adoptée à l'unanimité, cette nouvelle règle, qui oblige les jurés à révéler un tel lien de proximité sous peine d'exclusion, est la suite de la révélation des liens entre François Noudelmann, retenu dans la première sélection, et sa compagne Camille Laurens, membre de l'Académie.

Le livre en question, "Les Enfants de Cadillac", a été écarté de la deuxième sélection du prix Goncourt, la règle prenant effet immédiatement.

Une autre règle a également été adoptée à l'unanimité mardi: "les membres du jury qui tiennent une rubrique littéraire dans un média s'abstiennent de chroniquer les ouvrages qui figurent dans la sélection aussi longtemps que ces ouvrages y figurent".

Là encore, Camille Laurens avait été au coeur de la polémique après avoir signé en septembre dans Le Monde une critique sévère d'un autre livre de la première sélection, "La Carte postale" par Anne Berest. Pour l'Académie, le but est de "respecter le secret du vote".

Apaiser les critiques

Comme le laissaient entendre son président Didier Decoin et son secrétaire Philippe Claudel, le jury du plus prestigieux des prix littéraires français a agi rapidement pour apaiser les critiques sur l'opacité de ses procédures et les conflits d'intérêt.

La deuxième sélection dévoilée mardi, avec neuf titres, montre deux éliminations qui contrastent avec l'enthousiasme de la critique littéraire et des lecteurs, celle de "Feu" de Maria Pourchet et d'"Au printemps des monstres" de Philippe Jaenada.

Fait inhabituel à ce stade, elle ne comporte déjà plus de livre des éditions Gallimard, qui l'avaient emporté en 2020 avec 'L'Anomalie" d'Hervé Le Tellier.

Voici les ouvrages repris dans la deuxième sélection: Christine Angot "Le Voyage dans l'Est" (Flammarion), Anne Berest "La Carte postale" (Grasset), Sorj Chalandon "Enfant de salaud" (Grasset), Louis-Philippe Dalembert "Milwaukee Blues" (Sabine Wespieser), Agnès Desarthe "L'Éternel Fiancé" (L'Olivier), Clara Dupont-Monod "S'adapter" (Stock), Abel Quentin "Le Voyant d'Étampes" (L'Observatoire), Mohamed Mbougar Sarr "La Plus Secrète Mémoire des hommes" (Philippe Rey) et Tanguy Viel "La Fille qu'on appelle" (Minuit).